Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Icardi'nin ağrısı oldu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız golcü Mauro Icardi'nin yaşadığı ağrı nedeniyle Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmadığını söyledi.

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Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalar yaptı.

Buruk, cezası nedeniyle Antalyaspor'la yapılan Süper Lig maçında forma giyemeyen Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlıktan dolayı Fatih Karagümrük karşısında da kadroda olmadığını duyurdu.

"Galatasaray taraftarına teşekkür ediyoruz

Okan Buruk yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Kendi stadımızda oynadığımız her maçta muhteşem atmosfer yaratan Galatasaray taraftarına teşekkür ediyoruz. Bu atmosfere yakışan oynamak istiyoruz. Lig ve kupayı ayırmıyorum. Oyuna baktığımızda ligin iyi oynayan, hareketli, topa sahip olmayı seven bir takım. Ligdeki maçta ne kadar iyi olduklarını gördük. Bazı mevkilerde daha dinlenik oyuncular seçtik. 3 gün önce oynadık, 3 gün sonra da oynayacağız. Amacımız kazanıp yarı finale çıkmak. Finali oynayıp kupayı kazanmak istiyoruz. Kupa da bizim için önemli hedef.

"Hafta sonu önemli bir maçımız var"

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin durumu hakkında ise şunları dedi: