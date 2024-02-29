Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Icardi'nin ağrısı oldu

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalar yaptı.
Buruk, cezası nedeniyle Antalyaspor'la yapılan Süper Lig maçında forma giyemeyen Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlıktan dolayı Fatih Karagümrük karşısında da kadroda olmadığını duyurdu.
"Galatasaray taraftarına teşekkür ediyoruz
Okan Buruk yaptığı açıklamada, şunları dedi:
Kendi stadımızda oynadığımız her maçta muhteşem atmosfer yaratan Galatasaray taraftarına teşekkür ediyoruz. Bu atmosfere yakışan oynamak istiyoruz. Lig ve kupayı ayırmıyorum. Oyuna baktığımızda ligin iyi oynayan, hareketli, topa sahip olmayı seven bir takım. Ligdeki maçta ne kadar iyi olduklarını gördük. Bazı mevkilerde daha dinlenik oyuncular seçtik. 3 gün önce oynadık, 3 gün sonra da oynayacağız. Amacımız kazanıp yarı finale çıkmak. Finali oynayıp kupayı kazanmak istiyoruz. Kupa da bizim için önemli hedef.
"Hafta sonu önemli bir maçımız var"
Okan Buruk, Mauro Icardi'nin durumu hakkında ise şunları dedi:
Icardi ile ilgili dün bir düşüncemiz vardı ama ufak bir darbeden dolayı ağrısı oldu. Onunla oynamak istemedik. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Icardi yerine Barış Alper'i seçtik. Oyun içinde forvet oynayabilecek Zaha var. Gidişata göre değişiklik yapabiliriz. Kerem, Barış, Zaha arasında rotasyon yapabiliriz saha içinde. Carlos Vinicius kulübede, oyun devamında kullanabiliriz.
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