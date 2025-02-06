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Haber Merkezi

Türkiye Kupası C Grubu'nun 2. haftasında Boluspor'a konuk olan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN SONUNA KADAR OYUNUMUZU DEVAM ETTİRDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, şunları dedi:

Bugün stada korkarak gelmiştik ama zemin temizlenmişti ve maç oynamaya müsaitti. Boluspor’u tebrik etmek istiyorum, maçın bazı bölümlerinde çok iyi oynadılar. İlk yarı üçlü savunma oynadık, ikinci yarı dörtlüye döndük. Maçın sonuna kadar oyunumuzu devam ettirdik.

"OSIMHEN'İ DİNLENDİRDİK"

Takımdaki eksikliklere de değinen Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle genç oyuncularımızla yeni transferlerimizin performanslarını gördük ve iyi yanıtlar aldık. Akademimizden oyuncularımızı kullanma şansımız oldu. Barış Alper'i biraz koruduk. Hafta sonu cezalı olduğu için oynamayacak. Alkmaar maçına hazır olacağını düşünüyoruz. Yunus'un ağrıları var, gün gün takip edip ona göre karar vereceğiz. Jakobs antrenmanlara başlamadı. Kerem Demirbay yarından itibaren antrenmana başlayacak. Sallai’nin kasığındaki sakatlığı çok büyük değil, yarın kontrol edeceğiz. Osimhen’i de dinlendirdik, o yüzden buraya gelmedi.

"EKİBİMLE BİRLİKYE LİSTEYİ BELİRLEYECEĞİZ"

Başarılı çalıştırıcı, bu gece teslim edilmesi gereken UEFA listesiyle ilgili, şu sözleri sarf etti:

Ekibimle birlikte listeyi belirleyeceğiz. 3 oyuncu sokabiliyoruz listeye, bu zor bir şey. Büyük sakatlık yaşayan kulüplere fazladan hak verebilirlerdi. Transfer olacak oyuncuların birçoğuna Avrupa listesinin net olmadığını söyledik.

"LEMINA'NIN TAM DURUMUNU BİLMİYORUZ"

Son transfer Lemina'nın durumu hakkında Okan Buruk, şunları dedi:

Lemina’nın da tam durumunu bilmiyoruz. Doktorumuz yavaş yavaş takıma adapte olması gerektiğini söyledi. Fiziksel olarak onun da durumunu değerlendirip karar vereceğiz.

"ADİL BİR ŞEKİLDE OLACAKSA O KONUDA AÇIĞIZ"

Okan Buruk, kendisine gelen yabancı orta hakem hakkındaki soruyu ise, şu sözlerle yanıtladı:

Biz her şeye açığız. En iyisi gelecekse her şeye açığız. Kim yönetirse yönetsin, bizim için önemli değil. Bütün takımlara adil bir şekilde olacaksa o konuda açığız. En elit hakemleri buraya getiremiyoruz. Geçen sene gelenler daha elitti. Geçen federasyonun seçtiği kaliteli hakemleri şimdi göremiyoruz.

YENİ TRANSFERİ DUYURDU

Okan Buruk basın toplantısında Carlos Cuesta'nın transfer edildiğini açıkladı.

Buruk, "Carlos Cuesta, takımıyla çalışarak hazır bir şekilde buraya geldi." dedi.