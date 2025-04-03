Ole Gunnar Solskjaer: Odağımız artık lig

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Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında ağırladığı Göztepe’ye 3-1 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Göztepe, kupada adını yarı finale yazdırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskajer, Göztepe'ye 3-1 yenilip Türkiye Kupası'na veda etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZI KARTTAN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Solskjaer, şunları dedi:

İlk 35 dakika gerçekten çok aradık, şut sayısında çok öndeydik. Kontrol ettik oyunu. Şanslar yakaladık ama o anlar, kırılma anları, kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra gelen golle her şey değişti. Ardından penaltı oldu. Futbolda ufak detaylar belirleyici oluyor. Ufak detaylar aleyhimize oldu. Oyuncularımızı suçlayamam. 3-1'den sonra bile fırsat yakaladık. Ellerinden geleni yaptılar.

"ODAĞIMIZ ARTIK LİG"

Bu sezon Süper Lig'i ilk 3'te bitirmek istediklerini söyleyen Norveçli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

Takımın aslında motivasyona ihtiyacı yok, takım motive. Bizim hayalimiz, kupayı kazanmaktı ama olmadı. Odağımız artık lig. Kesinlikle üçüncülüğü istiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İstikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Belirleyici anlar, rastgele anlar aleyhimize oldu. Ufak bir dokunuş kırmızı kart, bunlar oluyor. Tayyip'in bir dokunması var ama bana ağır geldi, yumuşak temas diye düşünüyorum. Kabul etmesem de bunlar oluyor. İlk 3'te olmak istiyoruz bu sezon.

"ÇOK KOLAY GOLLER YEDİK"

Özeleştiri yapan Solskajer, şunları dedi:

Avrupa'ya gitmek için, ligde ilk 3 için kolay gol yememeliyiz. Bugün çok kolay goller hediye ettik. Bunu yapmamalıyız, bunu düzeltmeliyiz.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ROMULO MAÇIN OYUNCUSUYDU"

Solskjaer, Tayyip Talha Sanuç’un kırmızı kart gördüğü bölüme kadar İlk 35 dakika çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Çok fırsat bulduk. Oyunu tamamen kontrol ettik ama kırmız karttan sonra başka bir maç oldu. Romulo maçın oyuncusuydu. Hava toplarında çok iyi, savunması zor bir oyuncu. Fırsatlar yakaladı, hat-trick yaptı. Zaten oyuncularım savaştı ama futbolda bu kadar basit goller yerseniz kazanmanız zor olur. Son gol benim için sürprizdi. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hayalimiz finale çıkıp kupayı almaktı. Şimdi odağımız tamamen lig.

"BÖYLE KOLAY GOLLER YEMEMELİYİZ"

Rakibe çok kolay gol atma fırsatı tanıdıklarına vurgu yapan Norveçli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Biz bu işte beraberiz. Taraftarlarımızla, oyuncularımızla, başkanımızla beraberiz. Gelecek için planlar yapıyoruz. Bir anda çok yükseklerdeyiz, bir bakıyoruz aşağıdayız. Bazen kontrolümüzün dışında da gelişebiliyor bazı şeyler. Futbolda bazı anlar belirleyici olabilir. Benim işim istikrarı getirmek. Ne istediğimizi biliyoruz. Pozitif şekilde ligi bitirmek hedefimiz. Takımdaki oyunculara bakıp, hangilerinin kalacağını hangi pozisyonlara transfer yapacağımıza karar vereceğiz. Galatasaray’ı yeniyoruz, çok iyi performans gösteriyoruz, bugün kaybediyoruz. İlk 35 dakika çok iyiydik aslında ama basit ve aptalca goller yedik. Gol yediğiniz zaman rakibin gol atması için çaba sarf etmesi lazım. Biz golleri hediye ettik diyebilirim. Rakip çok çaba sarf etmeli öyle gol atmalı, böyle kolay goller yememeliyiz.

ROTASYON HAKKINDA

Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray maçına göre bugün savunmada Paulista’nın yerine Tayyip Talha Sanuç’a, kalede ise Ersin Destanoğlu’na görev vermesi hakkında gelen bir soruya şu yanıtı verdi: