Oyundan çıkan Caner Erkin formasını attı! Başakşehir'de oynayan Caner Erkin, Fenerbahçe karşısında 34. dakikada oyundan çıkmasının ardından formasını çıkarttı ve yere attı.

Fenerbahçe ile Başakşehir Türkiye Kupası finalinde İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, 29. dakikada 2-0 geriye düşmesinin ardından 35. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi.

Caner Erkin oyundan çıkmasına tepki gösterdi

Başakşehir'de Caner Erkin, Serdar Gürler ve Lucas Biglia kenara geldi. Lucas Lima, Eden Karzev ve Adnan Januzaj oyuna dahil oldu.

Başakşehir'de oyundan çıkan isimlerden biri olan Caner Erkin, kenara gelirken tepki gösterdi. Deneyimli futbolcu, oyundan çıkmasının ardından formasını çıkarttı ve yere attı.

Sol bek oyuncusu Caner Erkin'in Michy Batshuayi'nin 46. saniyede attığı golde yaptığı hata ise sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler Atv'den alınmıştır.)