Rade Krunic, Fenerbahçe formasını ilk kez giydi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor ile karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-0'lık skorla kazandı.
Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lincoln Henrique, 39, 50, 68, 71. dakikalarda Michy Batshuayi ve 81. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından sarı-lacivertli takım Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.
Krunic, 90 dakika forma giydi
Bu maçta ise Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi Milan'dan kiraladığı yeni transferi Rade Krunic, ilk kez sahne aldı.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir transferi için yoğun uğraş verdiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla ilk maçına Adanaspor karşısında çıktı.
Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuya yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Bosna Hersekli oyuncu karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
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