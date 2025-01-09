İHA

Türkiye Kupası C Grubu karşılaşmasında Konyaspor deplasmanda Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

"KUPA HEDEFLERİ OLAN BİR CAMİAYIZ"

Çorum FK'yı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik eden Uçar, şunları dedi:

Camia olarak kupada hedefleri olan bir camiayız. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yapmıştık. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası’nda kupayı kaldıran bir kulüp olarak bu sene final görmek, kupa kaldırmak en büyük hedefimiz. Grupların ilk maçı Çorum FK ile oynandı. Değerli bir takım. Ligde oynadığı son 10 maçın sadece bir tanesini kaybetmiş. Başlarında benim de dostum olan ve bulunduğu konuma tırnakları ile kazıyarak gelen Serkan Özbalta gibi değerli bir teknik adam var. O da, bizler de pozitif futbol oynamayı şiar edinmiş insanlarız. İki takım da bugün sahada pozitif işler yapmaya çalıştı. Güzel işler yapıyorlar, onlara bundan sonraki turlarda, kendi liglerinde başarılar diliyorum.

"KUPADA 4. MAÇIMIZ, GOL YEMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

"Genel olarak oyun kontrolü bizdeydi" ifadelerine yer vererek karşılaşmayı değerlendiren Uçar, şu şekilde konuştu: