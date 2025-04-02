Konyaspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında kendi evinde İskenderunspor’u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"KUPA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR HEDEF DEDİK"

Uçar, şu sözleri sarf etti:

"OYUNCULARIMI ORTAYA KOYDUKLARI MÜCADELEDEN DOLAYI KUTLUYORUM"

Maçı değerlendiren Uçar, şu şekilde konuştu:

Maç kolay geçmeyecekti. Alt ligden bir takım bu kadar aşamalardan geçip çok zor gruptan buraya gelmesinin tesadüf olamadığını, hak ederek geldiklerini biliyorduk ve bugün itibariyle de ortaya koydukları mücadeleyle burada ne kadar hak ettiklerini bence gösterdiler. İskenderun takımında hocalarını ve oyuncularını da tebrik ediyorum. Liglerinde başarılar diliyorum. Dengeli başladığımız bir oyun belki pozisyon vermedik ama ilk yarı itibariyle çok üretmekte de zorlandığımız bir bölüm. Çünkü çok sert bir savunma yapan bir takım vardı karşımızda. Gol yemememiz lazımdı. İlerleyen dakikalarda atabileceğimizi düşünüyorduk ama yersek işimizin zorlaşacağını biliyorduk. Dolayısıyla ilk yarı çok üretemedik. Birkaç pozisyonumuz oldu. Pozisyon da vermedik ama 45’te Umut'la kaçırdığımız bir penaltı. Atabilsek belki ikinci yarı biraz daha farklı olacak. 60’a kadar gene üretmekte zorlandık. Bazı değişikliklerden sonra biraz daha oyuna üstünlüğümüzü koyduk. 65. dakikada Umut'la bulduğumuz bir gol bizi mutlu etti. Oyunun ondan sonraki ritmi akışı bizim adımızaydı. Sonrasında da 82’de Melih'le bulduğumuz gol 90 artılarda da bulduğumuz üç golle bugün itibarıyla yarı finale kalmayı başardık. Tekrar tekrar bütün oyuncularımı emeklerinden, ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum.