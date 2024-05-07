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Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final maçının rövanşında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
İki ekip 0-0 eşitlikle biten ilk maç sonrası siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de tur mücadelesi verdi.
Bu müsabakada ise tribünlerde tanıdık bir isim yer aldı.
Beşiktaş taraftarından sevgi gösterisi
Siyah-beyazlı ekibin eski yıldızlarından Ricardo Quaresma, karşılaşmayı stadyumda takip etti.
Beşiktaş taraftarları, karşılaşma öncesinde locada maçı takip eden Portekizli yıldız lehine tezahüratlarda bulundu.
Beşiktaş'ta 227 maça çıktı
Beşiktaş'a ilk olarak 2010'da transfer olan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımı iki farklı dönemde giydi.
Siyah-beyazlılarda 227 maça çıkan Quaresma, bu maçlarda 38 gol ve 77 asist kaydetti.
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