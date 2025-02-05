Rizespor, kupada Ankaragücü'nü iki golle geçti

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Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Süper Lig takımı Rizespor ile Kemal Özdeş yönetimindeki 1. Lig ekibi Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Rizespor 2-1'lik kazandı.

RİZESPOR, İKİ GOLLE GÜLDÜ

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Dal Varesanovic ve 15. dakikada penaltıdan Vaclav Jurecka kaydetti.

Ankaragücü'nün tek golü ise 77. dakikada Diogo Coelho'dan geldi.

ANKARAGÜCÜ, 1 PUANDA KALDI

Mücadele Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Karadeniz, 3 puana ulaştı.

İlk haftada evinde İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü ise bu sonucun ardından 1 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Rizespor, kupanın bir sonraki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de ise Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ankaragücü ise 1. Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak.