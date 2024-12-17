Rizespor, Türkiye Kupası'nda Vanspor FK'ya fark attı

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Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig takımı Rizespor, TFF 2. Lig ekibi Vanspor FK ile karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 6-0'lık skorla Rizespor oldu.

RİZESPOR, FARKLI KAZANDI

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri; Vaclav Jurecka, Emrecan Bulut, Altin Zeqiri (2) ve Dal Varesanovic (2) kaydetti.

Mücadelede Rizespor forması giyen Ali Sowe penaltı kaçırdı.

RİZESPOR, GRUPLARA KALDI

Bu sonucun ardından Rizespor, Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı. Vanspor FK ise kupadan elenmiş oldu.

Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.