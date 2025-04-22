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Haber Merkezi

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, Konyaspor'u 5-1 mağlup edip Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

"KANAT OYNADIĞIM İÇİN 2 GOL ATTIM"

Mücadelede 2 gol atan Roland Sallai, "Herkes iyi performans gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kendi performansım da iyiydi. Asıl istediğim takıma yardımcı olmak, kanat oynadığım için 2 gol attım ve mutluyum." dedi.

"HEM LİGİ HEM DE KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Macar oyuncu, "Lig maçı var şimdi. Bu performansı devam ettirmek istiyoruz. Eve gideceğiz ve dinlenmemiz gerekiyor. Odak noktamız lig maçı olacak. En önemli maç, önümüzdeki maç. Hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.