Romulo, Beşiktaş'a karşı hat-trick yaptı

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Göztepe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo Cardoso, üç gol atarak takımına turu getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında serbest vuruştan Göztepe'nin beraberlik golünü kaydeden Romulo, 79. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirirken 2 dakika sonra savunmanın arkasına atılan topa hareketlenerek meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırtarak takımının 3. golünü filelere gönderdi.

Brezilyalı isim yıldızlaştığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYETTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Romulo, "Gerçekten bugün takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Bizim için çok değerli bir galibiyetti. Final yolunda bir adım attık. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi önümüzde pazartesi oynayacağımız bir maç var. Hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." dedi.

"BU KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ"

Kupayı kazanmanın Avrupa'da da yollarının açılacağını belirten Brezilyalı, "Bu kupayı gerçekten kazanmak istiyoruz. Bizim için çok önemli. Avrupa yolunu açacak bizim için o yüzden bizim için çok önemli bir hedef." ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Geleceği ile ilgili de açıklama yapan Romulo, "Şu anda benim tüm dikkatim Göztepe'de, sezon bitince konuşuruz. Benim için hangisi daha iyi, kulüp için hangisi daha iyi konuşuruz. Şu anda tek düşüncem Göztepe'nin başarısı." sözlerini sarf etti.

BÜYÜK MAÇLARIN YILDIZI

Romulo'nun Süper Lig'deki ilk sezonunda büyük takımlara karşı gösterdiği performans dikkat çekti.

Başarılı isim, Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'ye karşı ise 2 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında ise birer gol atan Romulo, 4 büyüklere karşı oynadığı 6 maçta 6 gol, 4 asistle 10 gol katkısı verdi.