Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ederken, Sakaryaspor ile Karaköprü Belediyespor karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan hız kesmeden devam ederken, karşılaşmalar ise göz dolduruyor.

Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmak isteyen ve kupayı kazanmak için uğraşan takımlar, kıran kırana bir mücadele sergiliyor.

Futbolseverler maçları kaçırmak istemezken, Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı ekrana gelecek.

Bu karşılaşmayı izlemek isteyen futbol tutkunları, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

Futbolseverler, "Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SAKARYASPOR-KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı 28 Ekim Perşembe günü yani bugün ekranlarda olacak.

Maç saat 15:30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.