Salih Uçan: Bu atmosferde taraftarımızı üzmek olmazdı Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 yenerek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Salih Uçan, "Taraftarımıza çağrı yapmıştım bir önceki maçta. İnanılmaz bir destek gösterdiler. Bu atmosferde taraftarımızı üzmek olmazdı. Bir önceki maçta, 'Kupayı alırsak bataklıkta açan çiçek gibi olacak' demiştim. Son bir adım kaldı. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Sakatlığım ciddi değil"

Maç içerisindeki sakatlığıyla ilgili konuşan Salih Uçan, "Ayağıma bastılar, darbeye bağlıydı. Ciddi bir şey değil" ifadelerini kullandı.