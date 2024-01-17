Salih Uçan: Hoca geldiğinden beri işler iyi gidiyor

İHA

Türkiye Kupası 5. Turu’nda Eyüpspor’u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Salih Uçan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor"

Salih şunları söyledi:

“Hocamızla beraber ikinci maçımıza çıktık. Birini de tribünden izlemişti. Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor. Hocamızın verdiği örnekler, bizim maçlarımızı izlemesi, bir anda 5-6 maç öncesinden çıkardığı analizler ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti”