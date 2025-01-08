Sami Uğurlu'dan Trabzonspor maçı sonrası sert sözler

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Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadı'ndaki mücadeleyi Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, kupadaki Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"BİRBİRİNDEN FARKLI İKİ DEVRE OYNADIK"

Uğurlu, şunları dedi:

Birbirinden farklı iki devre oynadık. Maçın başında Trabzonspor iyi başladı. İlk 15 dakikadan sonra geçiş oyunlarıyla kontrolü aldık. Skoru alınca bu tip maçlarda, oyun dönebilir. İlk 45 dakika bizim adımıza iyiydi. İKinci yarıya Trabzonspor daha iyi başladı. Yediğimiz ilk golün ardından oyunun ritmini kaybettik. Değişiklikler yaptık ama ikinci golden sonra dönüş kolay değildi. Yine pozisyon bulduk ama yararlanamazsanız, savunmada da basit hatalar yaparsanız kaybetmek kaçınılmaz oluyor. Lig tabii ki önceliğimiz ama yine de kazanmak istiyorduk. Sonrasında yine hedefimiz var. İki maçımızı kazanıp gruplardan çıkarız.

"SIMON BANZA PROVOKATÖR!"

Maç sonunda yaşanan gerginlik için konuşan Sami Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

Olaylarla Şenol Hoca, kontrollü aslında, olayları ayırmaya çalışan sakin taraftı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu aslında mağlubiyetten kaynaklı sinir değildi. Maçtan sonra gidip tebrik ettim, herhangi bir şey yoktu. Simon Banza, tamamen provokatör, tamamen oyunu gerdi, oyun içinde çok tahrik etti hem takımı hem oyunu hem oyuncuları. Maçın sonunda bunu devam ettirdi. Olayların buralara gelmesinin ana sebebi. Tavrını tarzını değiştirmedi, herkese küfür eden biri. Maçın sonunda buna devam edince oyuncular buna reaksiyon gösterdi. Kendisini uyardık. Sonrasında Hüseyin Hoca geldi, tepkisi oldu. Trabzon şehri, çok büyük bir futbol şehri. Ancak Trabzonspor'un büyüklüğünün arkasına sığınarak bazı şeyler yapmamak gerek. Trabzon halkı bunlara kanmaz. Trabzon halkı yüreğini ortaya koyanı sever, bu tarz davrananları da benimsemez. Maçın başında sadece taraftarların şunu izlemesini istiyorum, saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nda Simon Banza'nın duruşunu izlesinler. Burası bunları asla kaldırmaz. Cham da buna dahil. Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nda duruşlarını izleyin, yeter.

"TRABZONSPOR'U TEBRİK EDİYORUM GALİBİYETİ HAK ETTİLER"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, açıklamalarda bulundu.

Uğurlu, maçın hakiminin Trabzonspor olduğunu belirterek, şunları dedi:

Maçın genelini değerlendirecek olursak, oyunun hakimi Trabzonspor'du diyebiliriz. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. İlk yarıda bazı bölümlerde takımın performansından memnundum; ancak ikinci yarıda Trabzonspor yine üstün taraftı. İkinci golden sonra geri dönüşümüz zor oldu. Lig bizim için çok önemli, bu nedenle oyuncuları olabildiğince dinlendirmek istedik. Trabzonspor’u tebrik ediyorum, galibiyeti hak ettiler.

"BUNLAR SADECE GELİP GEÇİCİDİR"

Maç sonunda yaşanan olaylara da değinen Uğurlu, şu ifadeleri kullandı: