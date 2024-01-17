Samsunspor, Alanyaspor'u uzatmalarda geçti

Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi Süper Lig takımlarının düellosuna sahne oldu. Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor ile Markus Gisdol'ün çalıştırdığı Samsunspor karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona eren müsabakada kazanan uzatmalar sonucunda 3-1'lik skorla konuk ekip Samsunspor oldu.
Normal süre eşitlikle tamamlandı
Alanyaspor, 16. dakikada Eren Altıntaş ile 1-0 öne geçti. Samsunspor, bu gole 74. dakikada Muhammed Gümüşkaya ile cevap verdi.
Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 tamamlandı ve maç uzatmaya gitti.
Samsunspor, uzatmalarda güldü
Samsunspor, 91. dakikada Soner Aydoğdu ile 2-1 öne geçti. Karadeniz temsilcisi 120+1'de Muhammet Ali Özbaskıcı'nın golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Samsunspor, bu skorla Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Alanyaspor, turnuvaya veda etti.
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