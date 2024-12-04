Samsunspor kupada 3. Lig takımı 52 Orduspor FK'ye elendi

Haber Merkezi
Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi ağırladı.
Normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı 52 Orduspor FK, 4-2 kazanarak 5. tura yükseldi.
SAMSUNSPOR ELENDİ
Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de 3. sırada bulunan Samsunspor, kupaya 4. turda veda etmiş oldu.
52 Orduspor'un gollerini 16. dakikada Harun Özcan, 79. dakikada penaltıdan Yusuf Atasoy, 96. dakikada Yunus Köse ve 106. dakikada Nevzat Bilen attı.
Samsunspor'un sayılarını 25. dakikada penaltıdan Ercan Kara ve 41. dakikada Soner Aydoğdu kaydederken Yunus Emre Çift, 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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