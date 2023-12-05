Samsunspor, Tokat Belediyespor'u üç golle geçerek tur atladı!

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Türkiye Kupası'nın heyecanı 4. Tur maçlarıyla devam ediyor.
Markus Gisdol'un çalıştırdığı Süper Lig takımı Samsunspor ile Semih Tokatlı yönetimindeki 3. Lig ekibi Tokat Belediyespor kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Samsunspor, 3-0'lık skorla kazandı.
Samsunspor, rahat turladı
Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ercan Kara, 61. dakikada Moryke Fofana ve 85. dakikada Berhan Deniz kaydetti.
Samsunspor'un, Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki rakibi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.
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