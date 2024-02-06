Samsunspor'u yenen Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda turladı Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nın son 16 turunda sahasında Samsunspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının heyecan başladı.

Şota Arvaledze'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakada tur atlayanı, son dakikada atılan gol belirledi.

Ev sahibi ekip Karagümrük, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karagümrük, geriden gelip turladı

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 72. dakikada Davide Biraschi ve 89. dakikada Flavio Paoletti kaydetti.

Konuk ekip Samsunspor'un tek golünü ise 68. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Samsunspor elendi

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük çeyrek finale yükselirken, Samsunspor kupaya veda etti.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları 12 Şubat Pazartesi günü çekilecek.