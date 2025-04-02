Sebastian Szymanski, bu sezonki 7. golünü attı

İHA
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 kaybetti.
Mücadeleye 11'de başlayan Sebastian Szymanski, sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydetti.
Szymanski, 45+1. dakikada Anderson Talisca'nın pasında arka direkte dokunuşunu yaparak topu filelere gönderdi.
BU SEZON 7. KEZ AĞLARI SARSTI
Bu sezon Türkiye Kupası'nda ilk golüne imza atan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 7. golüne ulaştı.
Szymanski'nin Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.
Szymanski, derbide 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış