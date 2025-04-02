Sebastian Szymanski, bu sezonki 7. golünü attı
İHA

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 kaybetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Sebastian Szymanski, sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydetti.

Szymanski, 45+1. dakikada Anderson Talisca'nın pasında arka direkte dokunuşunu yaparak topu filelere gönderdi.

BU SEZON 7. KEZ AĞLARI SARSTI

Bu sezon Türkiye Kupası'nda ilk golüne imza atan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 7. golüne ulaştı.

Szymanski'nin Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.

Szymanski, derbide 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor