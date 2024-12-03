Sebat Gençlikspor'u yenen Adana Demirspor, Türkiye Kupası'nda turladı
Haber Merkezi

Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig takımı Adana Demirspor ile 3. Lig ekibi Sebat Gençlikspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda 90 dakikası 3-3 tamamlanan maçı Adana Demirspor, uzatmalarda 4-3 kazandı.

MAÇ UZATMALARA KALDI

Mücadelede Sebat Gençlikspor, Adnan Gülen'in 34 ve 40. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Adana Demirspor, 50. dakikada Tolga Kalender, 59. dakikada Semih Güler ve 62. dakikada Florent Shehu ile attığı gollerle 3-2 öne geçti. Dakikalar 66'yı gösterirken Sebat Gençlikspor'da Taha Balcı penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi.

90 dakikası 3-3 beraberlikle sona eren ve uzatma dakikalarına gidilen maçta Adana Demirspor, 103. dakikada Arda Okan Kurtulan'la 4-3 öne geçti.

ADANA DEMİRSPOR, TUR ATLADI

Uzatmaların kalan dakikalarında başka gol olmayınca Adana Demirspor sahadan 4-3 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını 5'inci tura yazdı.

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Emre Çalışkan
Editor