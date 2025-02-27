Şenol Güneş: Futbol adına güzel işler yaptık

AA & Ensonhaber

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Rizespor'u 5-2 yenerek grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Rizespor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, "İyi bir hocaları var. İyi futbol oynuyorlar. Oyuncularımız oyun disiplini, kazanma arzusu ve birlikte oynama iştahını paylaşarak oynadı. Konsantrasyonları üst seviyedeydi. Sahaya yansıttılar. Zor maç kolay geçti, futbol adına da güzel işler yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Hem hücumda hem savunmada iyi oynadıklarını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

Çok şeyi olumlu söyleyebilirim. Maçın tamamında oyuna baktığımız zaman hak ettiğimizi düşünüyorum. Sadece ilk 11'de oynayanlar değil sonradan giren oyuncularımızın da iyi olduğunu düşünüyorum, memnunum yani. Daha önce şikayetlerimiz oluyordu. Sonuç olarak gruptan çıktık. Birinci çıkmanın tabii ki avantajı var. Daha önce gruptan çıkmayı garantileseydik bazı oyuncuları burada görebilirdik. Ama bir takımı üst üste oynatarak neler yapabileceğini gördük. Fiziksel bir sorunları yok, teknik taktik olarak eksikleri yok. Şimdi sürdürülebilir hale getirilmesi lazım. Umarım ki bunu devam ettiririz. Kupa maçları devam edecektir. Ama önemli olan ligde deplasmanda maç kazanmak. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftara teşekkür ediyorum. Soğuk bir havada bizi yalnız bırakmadılar.

"HACIOSMANOĞLU, SENİ KANDIRIYORLAR"

Şenol Güneş, maçın hakemine yönelik devre arasında kulübün yaptığı açıklamaya ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

Kulübün yaptığı açıklama ile ilgili ben yeni bir şey söylemeyeyim. Geçen hafta söylemlerim oldu, beni biraz dolmuşa getirdiniz, soru sordunuz bana. Başkanımı üzdüm, Hacıosmanoğlu'nu. Federasyon Başkanımı üzmek istemiyorum. Bana not attı, ben ona not atmak istemedim. Ama söylüyorum, seni kandırıyorlar, seni kandırıyorlar dikkat et. Sen tarafsızsın, hepsinin üstündesin. Sen düzgün bir adamsın, delikanlı bir adamsın. Etrafında seni dolmuşa getirip, bazı beyanat verdirip ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıyorlar, alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar.

Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hiç değişmiyor. Yani bizim oyunun düzenini bozmak için her şey yapılıyor. İnsan sinirleniyor, oyuncu sinirleniyor, hata yapmaya başlıyor. Sonuçlar ayrı bir şey. Hakemler de haklılar. 'Hocam biz kötü niyetli değiliz' diyorlar. 'Tamam doğru diyorsun. İyi niyetlisin ama yanlış yapıyorsunuz' diyorum. Yanlış da hep bizim aleyhimize oluyor. Ben kötü niyetli demiyorum ki. Şimdi VAR sistemi yoksa siz varsınız. Kenardakiler, dördüncü hakem var. Bu bakımdan söylemeye çalıştığım şey, federasyon başkanının bir kulüp haksızlığa uğramışsa diğer kulüpleri töhmet altına bırakan beyanat vermemesi gerekiyor. Ben başkana üzülüyorum yani, seviyorum da onu. Delikanlılığını biliyorum, dürüstlüğünü biliyorum. Ama yanlış yaptığınız zaman hata yapmaya başlıyorsunuz ki hakemler de bundan etkileniyor yani.

Şenol Güneş, bunların düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Başkan zaten beyanat veriyor, yönetim kurulu veriyor. Kazanmışım son maçta ben niye hakemi konuşayım veya hakemleri niye konuşayım? Hakemlerin kötü niyeti yok ama yanlış yaparsalar da aynı yere gelmiş oluyor. Hazinenin kapısına bir bekçi koyuyorsunuz çok dürüst ama hazine çalınıyor. Bir sahtekar koyuyorsunuz, üç kağıtçı olduğunu biliyorsunuz yine çalınıyor. Ben hazineyi korumak istiyorum, kimin kapıda olduğu bana ne. Hazineyi elimizden almayın yani. Bu bir sermaye, bu gidiyor. İlgisizlik, güvensizlik artar. Bugün biz kazandık. Hakeme girmek istemiyorum ama bir yanlış varsa ve bu devam ediyorsa aynı yanlışla duvara toslamamız doğrudur, katılıyorum yönetimin ifadesine" değerlendirmesinde bulundu.