Şenol Güneş: Maç sonu gerginlik doğru değil

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Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kupadaki Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

"SAKİN KALIP OYUNA GÖRE OYNAMALIYIZ"

Şenol Güneş, şunları dedi:

Ben oyunun başında da söyledim. Kazanmak için sahaya çıktık. Sahaya dengeli dağıldık. İyi paslar yaptık. Cham, Ozan pozisyonlara girdi. O topları kullanırken sıkıntı çektik. 15 dakikadan sonra top kayıpları yaptık. Arkaya atılan toplarda sıkıntılar yaşadık. Hatalar yaptık ve pozisyonlar buldular. Tamamına bakınca hak ettiğimiz bir maç. Yine de akılcı oynamak lazımdı. Son anlarda zamana oynayalım dedik, hamle yapınca topu almak için uğraştık. Olumlu taraflar daha fazla ama olumsuzluklar vardı. Skor bir anda kopunca, skor dönünce onlar da razı oldu. Alanyasporlu oyuncunun durumu inşallah kötü değildir. Pazar günkü maça daha iyi çıkmalıyız. Antalyaspor değişiklikle çıktı, 1 gün önce oynadılar bizden. Sakatlık vermedik. Sakatlıktan dönen oyuncularımızı gördük. Sakin kalıp oyuna göre oynamalıyız.

"MAÇ SONU GERGİNLİK DOĞRU DEĞİL"

Deneyimli teknik adam, maçın bitiş düdüğü sonrası yaşanan gerginlik için, şu değerlendirmede bulundu:

Maç sonu gerginlik doğru değil. Rakip zaten 10 kişi kalmış. Simon Banza ile rakip oyuncu devrede itişmiş. Uyardık. Maç sonu yine orası karıştı. Gidenler de yangını söndüreceğine büyütüyor. Sami Hoca da geldi, sakindi, soyunma odasında oyuncuların duruşundan rahatsız oldu. Bazen alınganlık oluyor. Başını eğip gitmesi gerekiyordu. Bizim için de geçerli bu. Öyle bir atışmanın saha sonucundan sonra sahaya yansıması oldu. İtişme falan bir şey görmedim çok ama gördüğümü de almaya çalıştım. İtişmeler oldu ama küfürleşme oldu mu bilemiyorum. Sinirlenmek doğru değil. Biz de yapıyoruz bazen, olmamalı. Sami Hoca'yı da seviyorum. Oyuncusunu da kaybetti. Bizim oyuncuya bakıp sinirlendiyse olabilir.

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Güneş kupa maçına yeni bir formatla başladıklarını belirterek, şunları dedi:

Bu turnuvada 3 maçımız var, ilkini oynadık. Kazanmak istiyorduk ve kazandık. Çok net pozisyonlar bulduk. İkinci bölgede top kayıplarında rakip, topu iyi kullanmaya başladı. Ancak ikinci yarıda rakip oyundan koptu ve maçın hakimi bizdik. Cham etkili oldu, fakat bazı basit top kayıpları yaptı. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Eksiklerimizi gidermeliyiz. Grupta avantajlı başladık ve her maçı kazanmak için oynayacağız. Şimdi önümüzdeki pazar günü oynayacağımız lig maçına odaklanacağız.

"BU MAÇIN TAKIMIMIZA MORAL OLMASINI UMUYORUM"

Ellerindeki oyunculardan en iyi kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Güneş, sakat oyunculara da değinerek, şu ifadeleri kullandı: