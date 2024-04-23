Serdar Topraktepe: Yarından itibaren Fenerbahçe maçına hazırlanacağız Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "Ankaragücü'nün kendi sahasında baskı yapacağını biliyorduk ama buna hazırlıklıydık. Agresif olamadık, alanları kapatamadık. Ankaragücü ilk yarı bizden üstündü. Değişikliklerle ikinci yarı oyunun hakimiyetini aldık. İlk yarıda bireysel hatalar da yaptık. İkinci maça kaldı. İnşallah seyircimizin önünde tur atlayacağımıza inanıyorum" dedi.

"Yarından itibaren Fenerbahçe maçına hazırlanacağız"

Fenerbahçe derbisi hakkındaki soruyu yanıtlayan Topraktepe, "İnanın bu maça odaklandık. Yarından itibaren Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" sözlerini sarf etti.

Son olarak, "Semih Kılıçsoy derbide olacak mı?" sorusuna yanıt veren Topraktepe, "Salih Uçan'ı da bugün birkaç idmandan sonra kadroya dahil ettik. Semih'in ve Salih'in olmaması, 3 Türk kuralı, bunlardan dolayı sıkıntılar da çekiyoruz. İnşallah Semih de aramıza katılır. İdmanlara başladı ama buraya almadık. Şimdi devam edeceğiz. Döndükten sonra belli olacak" ifadelerini kullandı.