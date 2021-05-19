Sergen Yalçın: Hayatımda bir süre futbol olmayacak

Çalıştırdığı Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Türkiye Kupası'nı da kazanan Sergen Yalçın, bir süre futbolun stresinden uzak kalacağını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ın, Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 yenerek kupaya uzandığı maçın ardından iki takımın teknik adamları karşılaşmayı değerlendirdi.

"İKİ KUPAYI TARAFTARLARIMIZA HEDİYE EDİYORUZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularının rehavete kapılmadığını ve karakterli bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Yalçın, “Çok zor bir maçtı. Antalyaspor güçlü bir takım ve finale de gol yemeden geldiler. Zor bir oyun oldu. Zaman zaman bizim, zaman zaman onların üstün olduğu bir maçtı. Ligden sonra oyuncularımız rehavete girer diye korkmadık da değil. Ancak çok fazla rehavete girmediler. Karakterli bir oyun ortaya koydular. 5 günde 2 kupa kazanmak çok önemli. Buraya zor yollardan geldik. Aylardır verilen uğraşın, oyuncuların koyduğu karakterin 2 kupayla taçlanması bizleri mutlu etti.





Tarihin en zor sezonunda 2 kupa kazanmak camiamız için çok değerliydi. Şampiyonluklarımızı taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu başarılarda en büyük pay oyuncularımızındır. Bizi gururlandırdıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

"FUTBOL BÖYLE OLMALI"

Sergen Yalçın'ın açıklamalarının devamı şöyle:

"Biz Antalyasporlu oyuncuları alkışladık, onlar da bizi alkışladılar. Futbol böyle olmalı. Her şey kupa kazanmak değil. Bunun sadece bir oyun olduğunu bilmeliyiz. Ersun hoca ve oyuncuları ciddi bir karakter gösterdiler. Antalyaspor camiasına teşekkür ediyorum."





"BANA GÖREN TARİHİN EN ZOR SEZONUYDU"

"Böyle bir sezonda iki kupa kazanmak çok önemli. Allah'tan daha ne istersin deseler, herhalde başka bir şey istemem. Tarihin en zor sezonuydu bana göre, bu sezon hiçbir zaman unutulmayacak."





"EN BÜYÜK BAŞARI, OYUNCULARIMINDIR"

"Oyuncularım çok zor şartlarda mücadele ettiler ve karakter koydular. En büyük başarı, oyuncularımındır. Hepsine teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun."





"HERKES ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"

"Herkes şampiyon olmak için oynuyor. Büyük camialar her zaman şampiyonluğa oynar ama bir tanesi şampiyon oluyor. Diğer takımlar da çok başarılı. Galatasaray ve Fenerbahçe de sonuna kadar yarıştı. Bir takım başarılı gösteriliyor, bunun doğru olduğunu düşünmüyorum."





"KENARDA OLDUĞUNDA İŞLER ÇOK ZOR"

"Kenarda olduğunda işler çok zor. Kazanacağım dediğin maçı kaybediyorsun, berabere kalıyorsun. Futbolda bunlar var, oluyor."





"BÜR SİRE FUTBOL KONUŞMAYACAĞIM"

'Yarınki kutlamalardan sonra ne yapacaksınız' sorusuna Sergen Yalçın'ın yanıtı şöyle oldu:

"Biraz dinlenmem lazım, çok yoruldum. Bu stres, kolay çekilecek bir stres değil. Biz ilk defa bunu yaşıyoruz. Stresin hayatımızdan aldığı çok fazla, biraz kafayı dinlemek lazım. Bir süre futbol konuşacağımı zannetmiyorum."





"GELECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kontrat durumu hakkında da konuşan Sergen Yalçın "Geleceğimi düşünmüyorum, biraz dinlenmek istiyorum. Ondan sonra bakarız duruma." dedi.

"Taraftarımızı mutlu edebildiysek, ne mutlu bize."