Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye sözleşme eleştirisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi'nin sürekli olarak 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' demesinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek final maçında penaltılar sonunda Konyaspor'u eleyerek yarı finale çıktı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sözleşme uzatma konusunda ilginç sözler sarf etti.

"BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Yalçın, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor." şeklinde konuştu.

"TARAFTAR İSTEDİĞİ SÜRECE BURADA OLURUZ"

Başarılı teknik adam, "Biz buradayız. Zor şartlarda geldik, zor şartlarda çalıştık. Birçok problem var ama oyuncularımızla üstesinden geldik. İnşallah lig bitene kadar üstesinden geliriz. Türkiye'de uzun vadeli plan yapmak sağlıklı değil. Camia ve taraftar istediği sürece burada oluruz." ifadelerini kullandı.