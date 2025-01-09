Serkan Özbalta: Hedefimiz her müsabakadan galip gelmek

İHA

Türkiye Kupası C Grubu karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, mücadelede genç oyunculara yer vermek istediklerini belirtti.

"MAÇ HER TAKIM İÇİN KAZANILMASI GEREKEN BİR OYUN"

Her maça kazanma parolası ile çıktıklarını belirten Özbalta, şu ifadeleri kullandı:

Maç her takım için kazanılması gereken bir oyun. Bizler de bugün sahaya çıktığımız kadro ile rakibimiz kim olursa olsun kazanmak istiyorduk. Ama bugün bunda muhafvak olamadık. Bizim için sevindirici tarafı, 2008 doğumlu oyuncumuz olan Hasan Ege ve Talha İbrahim’i oynatmak. Bunu skor ne olursa olsun onları 90 dakika oynatıp, oyundan çıkartmayacaktık. Aynı Erzincan müsabakasından olduğu gibi bunu yaptık. Çünkü kulüplerin hayatta kalması gerekiyor. Takımların öz kaynaklarına dönüş yapması gerekiyor. Maliyetler korkunç yüksek. O açıdan kulüplerin bu tarzda değerli oyuncuları bulup, yetiştirip, rekabet edebilecekleri seviyeye getirip sahaya atmaları gerekiyor diye düşünüyorum. İkisi de beni iki maçtır yanıltmadı, bundan dolayı çok mutluyum.

"HEDEFİMİZ HER MÜSABAKADAN GALİP GELMEK"

Kadronun derinleştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Özbalta, şu şekilde konuştu: