Sinan Kaloğlu: Son saniyelerde gol yemek olmadı

İHA

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trabzonspor ile oynanan ve uzatma dakikalarında atılan golle 2-1 mağlup olunan Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının ardından, basın toplantısında konuştu.

Kaloğlu, son saniyelerde takımının topu ileride tutması gerektiğini ifade etti.

"Yine de iş gene bizdeydi"

Trabzonspor’u tebrik eden Kaloğlu, şu şekilde konuştu:

Abdullah Hoca’yı, Trabzonspor’u ve ekibini tebrik ediyorum. Güçlü bir takıma karşı oynadık. İyi de analiz yapmıştık ama sizler de gördünüz; bu tura gelene kadar az forma şansı bulan oyuncularımızı oynatmıştık. Bu maçta da onlara şans verdik. Açıkçası bu onların hakkıydı. Çok iyi oynadılar ve çok iyi mücadele ettiler. Oyunun içinde iç koridorları kapattık. Etkili kenar oyuncularının birebir kalmasını da hemen hemen önledik. Ama maalesef son saniyelerde olmadı. Hatta hakeme de ‘Hocam neden bitirmediniz?’ dedim. Bana 10 saniye kaldığını söyledi. Yine de iş gene bizdeydi. Çünkü o sırada topu ileride tutmalıydık.