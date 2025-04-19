Sivas, Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapmak istiyor

İHA

Daha önce Avrupa maçları, kupa finalleri ve milli karşılaşmalara ev sahipliği yapan 4 Eylül Stadyumu için Sivaslılar, Türkiye Kupası'nın burada oynanması için harekete geçti.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, hem belediyenin hem de kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla finalin Sivas'ta oynanması yönündeki talebi kamuoyuyla paylaştı.

KAMPANYAYA KATILDILAR

Başkan Uzun'un bu çağrısı şehirde geniş yankı bulurken, birçok vatandaş da destek mesajlarıyla kampanyaya katıldı.

TÜRKİYE'NİN İLK EKOLOJİK STATLARINDAN BİRİ

27 bin 532 kişi kapasiteli 4 Eylül Stadyumu, Türkiye'nin ilk ekolojik statlarından biri olarak biliniyor.

Sivas, coğrafi konumu, hızlı tren ve uçak seferleri sayesinde ulaşım kolaylığı sunuyor.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eskişehir’de oynanması planlanan Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendireceğini duyurmuştu.