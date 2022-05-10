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    Sivasspor- Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sivasspor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının zamanı merak edilmeye başlandı. Peki, Sivasspor- Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 12:46
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    Sivasspor- Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş maçları heyecanı başlarken, ilk maç bugün Trabzonspor ve Kayserispor arasında oynanacak.

    Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak maç sonrasında ilk finalist belli olacak. Ardından gözler Sivasspor Alanyaspor mücadelesine çevrilecek.

    Şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor bir kupa daha isterken, Sivas ve Alanya arasındaki mücadele ise nefes kesecek.

    Bu mücadeleyi kaçırmak istemeyenler, "Sivasspor- Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Sivasspor- Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı..

    Sivasspor- Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor arasındaki rövanş maçı 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

    Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral yapacak.

    A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

    Sivasspor- Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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