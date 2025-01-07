Sivasspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele ATV'den yayımlanacak.
Kupada son şampiyon siyah-beyazlılar, organizasyona gruplardan başlarken D Grubu'nda Sivasspor'un yanı sıra Kırklarelispor ve Antalyaspor ile karşılaşacak.
Kupaya 5. turda dahil olan Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.
Kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş müsabakasının dışında grupta Kocaelispor ve Bodrum FK ile 3 puan mücadelesi verecek.
İLK 11'LER
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah, Rodrigues, Koita
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Bakhtiyor, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih Kılıçsoy
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