Sivasspor, Keçirörengücü'nü 3 golle geçerek turladı

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Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Bülent Uygun yönetimindeki Süper Lig takımı Sivasspor ile Cenk Özcan'ın çalıştırdığı 1. Lig ekibi Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne olurken kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Sivasspor oldu. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar adını son 16'ya yazdırdı.
Sivasspor, 3 golle turladı
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ziya Erdal, 50. dakikada Fode Koita ve 81. dakikada Rey Manaj, Keçiörengücü'nün gollerini 52. ve 65. dakikalarda Malaly Dembele kaydetti.
Sivasspor'un bir sonraki turdaki rakibi 22 Ocak'ta yapılacak kura çekiminde belli olacak.
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