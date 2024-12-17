Sivasspor, Türkiye Kupası maçı için hızlı trenle Ankara'ya ulaştı
İHA

Süper Lig ekibi Sivasspor, bugün sabah kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle birlikte yüksek hızlı trenle Ankara'ya seyahat etti

Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Kulüp Başkanı Bahattin Eken de takımla birlikte Ankara'ya geldi.

SİVASSPOR, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ DEPLASMANINDA

Türkiye Kupası 5. tur maçında Ankara Keçiörengücü ile Sivasspor, yarın saat 13.00'te Ankara Aktepe Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor