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Türkiye Kupası



Sivasspor, Türkiye Kupası maçı için hızlı trenle Ankara'ya ulaştı

Sivasspor, Türkiye Kupası maçı için hızlı trenle Ankara'ya ulaştı Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, yüksek hızlı trenle Ankara'ya ulaştı.