Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Arnavutköy Belediyespor'u eledi

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Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında Servet Çetin'in çalıştırdığı Süper Lig takımı Sivasspor ile Nihat Balan yönetimindeki 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor karşı karşıya geldi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi takım Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor, iki golle turladı
Kırmızı-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Hakan Arslan ve 25. dakikada Ahmed Musa kaydetti. Arnavutköy Belediyespor'un tek golü ise 45. dakikada Harun Özcan'dan geldi.
Alınan bu sonuçla birlikte Sivas ekibi, Türkiye Kupası'nda adını son 32 takım arasına yazdırdı. Arnavutköy Belediyespor ise turnuvaya veda etti.
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