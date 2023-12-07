Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Arnavutköy Belediyespor'u eledi Sivasspor, Türkiye Kupası 4. Tur maçında sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek son 32 takım arasına ismini yazdırdı.

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Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında Servet Çetin'in çalıştırdığı Süper Lig takımı Sivasspor ile Nihat Balan yönetimindeki 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi takım Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor, iki golle turladı

Kırmızı-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Hakan Arslan ve 25. dakikada Ahmed Musa kaydetti. Arnavutköy Belediyespor'un tek golü ise 45. dakikada Harun Özcan'dan geldi.

Alınan bu sonuçla birlikte Sivas ekibi, Türkiye Kupası'nda adını son 32 takım arasına yazdırdı. Arnavutköy Belediyespor ise turnuvaya veda etti.