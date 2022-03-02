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Sivasspor Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivasspor, yarı finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 19:01
- Güncelleme : 02.03.2022 - 19:39
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı.
Sivasspor'a turu getiren golü 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.
SİVASSPOR YARI FİNALDE
Bu sonuçla Sivasspor Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'dan sonra yarı finale yükselen ikinci takım oldu.
Anadolu temsilcisinin yarı finaldeki rakibi Perşembe günü oynanacak Alanyaspor-Gaziantep FK karşılaşmasının galibi olacak.