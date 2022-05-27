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    Sivassporlu taraftarların kupa sevinci

    Sivassporlu taraftarların kupa sevinci

    Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor’u mağlup ederek kupayı kazanan Sivasspor’da maça gelen Sivaslı taraftarlar, statta ve statta çıkışında şampiyonluğu doyasıya kutladı.
    • 27.05.2022 - 03:58
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 04:12
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    Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Kayserispor’u 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı kazandı.

    Sivasspor taraftarları büyük sevinç yaşadı

    Mücadele için stada gelen Sivaslı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

    Sivassporlu taraftarların kupa sevinci - VİDEO

    İlk kupanın coşkusunu yaşadılar

    Sivassporlu taraftarlar, kupa törenin ardından stadyumu terk ederken tezahüratlar söyleyip, kupa şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

    Sivassporlu taraftarların kupa sevinci #1

    Sivas'ta meşaleler yakıldı, halaylar çekildi

    Kupa finalini tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen Sivaslılar, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

    Meydanı dolduran kırmızı-beyazlı taraftarların bazıları da davul zurna eşliğinde halay çekti.

    Sivassporlu taraftarların kupa sevinci #2

    İş makineleriyle konvoy yaptılar

    Şehirde birçok noktada oluşan uzun araç konvoyları nedeniyle trafik kilitlendi.

    Bazı taraftarlar iş makineleriyle araç konvoyuna katıldı.

    Sivassporlu taraftarların kupa sevinci #3

    Sivassporlu taraftarların kupa sevinci #4

    Sivassporlu taraftarların kupa sevinci #5

    Sivassporlu taraftarların kupa sevinci #6

    Sivassporlu taraftarların kupa sevinci #7

    Sivassporlu taraftarların kupa sevinci #8

    Sivassporlu taraftarların kupa sevinci #9


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