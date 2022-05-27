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Sivassporlu taraftarların kupa sevinci
- 27.05.2022 - 03:58
- Güncelleme : 27.05.2022 - 04:12
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Kayserispor’u 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı kazandı.
Sivasspor taraftarları büyük sevinç yaşadı
Mücadele için stada gelen Sivaslı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Sivassporlu taraftarların kupa sevinci - VİDEO
İlk kupanın coşkusunu yaşadılar
Sivassporlu taraftarlar, kupa törenin ardından stadyumu terk ederken tezahüratlar söyleyip, kupa şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
Sivas'ta meşaleler yakıldı, halaylar çekildi
Kupa finalini tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen Sivaslılar, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu.
Meydanı dolduran kırmızı-beyazlı taraftarların bazıları da davul zurna eşliğinde halay çekti.
İş makineleriyle konvoy yaptılar
Şehirde birçok noktada oluşan uzun araç konvoyları nedeniyle trafik kilitlendi.
Bazı taraftarlar iş makineleriyle araç konvoyuna katıldı.