Şota Arveladze'den Emre Mor yorumu: Aynı Messi gibi Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Galatasaray'ı eledikleri Türkiye Kupası maçının ardından konuştu.

ensonhaber.com

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. Gerçekten ilk dakikadan son dakikaya kadar organizasyonu bırakmadılar, disiplinli oynadılar. İyi pozisyonlara girdik. Burada pozisyon vermemek kolay iş değil. Defans, kaleci iyi tuttuk. Pozisyona girdik ve ilk golü attık. Sonuç bizi çok mutlu etti. Galatasaray'a karşı bundan önceki maçta oynayan oyuncular oynadı. Bazen kaç hafta önce oynanan eski maç olsa bile aklımda kalıyor o maç, bu maça yardımcı oldu. Yarı finale çıktık, gidip oynayacağız. Vaktimiz vardı, iki gün çalıştık bu defans taktiklerine. Yola devam ediyoruz. Bakalım ne olacak" dedi.

"Trabzon'a ne zaman gitsem kendimi çok özel hissediyorum"

Trabzonspor ile ilgili de konuşan 51 yaşındaki teknik adam, "Trabzon'a ne zaman gitsem kendimi çok özel hissediyorum. Hoca olarak, taraftar olarak, turist olarak gitsem de kendimi mutlu hissediyorum. Ne varsa olsun. Hem kupa hem lig maçı için gideceğiz. Trabzon'a gidince, insanları görünce mutlu oluyorum. İnşallah o gün güzel olur" ifadelerini kullandı.

"Emre Mor aynı Messi gibi"

Şota, Emre Mor'un milli takıma alınma ihtimali ile ilgili ise şunları söyledi: