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İHA

Türkiye Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 5-0’lık skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"GRUP AŞAMASI SİSTEMİNİ ANLAYAMADIM"

Kupada kazanmanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Stoilov, şu ifadeleri kullandı: