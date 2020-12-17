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- Tarsus İdman Yurdu'nu yenen Beşiktaş tur atladı
Tarsus İdman Yurdu'nu yenen Beşiktaş tur atladı
Tarsun İdman Yurdu'nu 3-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Siyah-beyazlıların gollerini, Rosier, Larin ve Güven kaydetti.
- Haber Merkezi
- 17.12.2020 - 22:53
- Güncelleme : 17.12.2020 - 22:58
Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş evinde Tarsus İdman Yurdu'nu ağırladı.
Karşılaşma boyunca rahat bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, rakibini 3-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.
ROSIER İLK GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Rosier, 39. dakikada Larin ve 56. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.
Kartal'ın Sporting'den kiraladığı Valentin Rosier, sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla profesyonel kariyerindeki ilk golünü kaydetmiş oldu.
Konuk ekibin tek golünü ise 80. dakikada Mertcan Çam attı.