Tete, Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı

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Türkiye Kupası 5. Turu’nda Galatasaray sahasında 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, rakibini 4-1'lik skorla yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

Maçta 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılıları öne geçiren golü ise Brezilyalı futbolcu Tete attı.

2. kez gol sevinci yaşadı

Maçın 43. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Kerem Demirbay’ın pasında kale önünde Tete tamamladı ve skoru 2-1’e getirdi.

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı. Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul’da oynanan Kopenhag mücadelesinde gol atmıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Tete 90 dakikada kaldı.

"Bu performans Trabzonspor maçını da etkileyecek"

Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Tete, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tete, şu ifadeleri kullandı:

Gol attığım için çok mutluyum. Önemli bir goldü. Bu gol sayesinde üst tura çıktık. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Şu anda çok konsantre ve iyi bir takımız. Bugünkü performansımızı gördünüz. Bu performans Trabzonspor maçını da etkileyecek.