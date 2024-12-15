TFF, Fenerbahçe ve Kasımpaşa başkanlarını Riva'ya davet etti

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi hesabından Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama kararı hakkında açıklama yayınladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile Riva'da görüşme yapacağı belirtildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimiz Federasyonumuza başvurarak 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlayamayacaklarını bildirmişlerdir.



Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu birlikte değerlendirip mütalaa etmek amacıyla iki güzide kulübümüzün değerli başkanlarını 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Riva'ya davet etmiştir. Türk Futbol Ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağını bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz.