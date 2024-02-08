Thomas Meunier'den ilk maçında önemli katkı! Asistiyle turu getirdi

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Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi Trabzonspor'un 90+6'da Eren Elmalı ile bulduğu gol ile 1-1 sona erdi.

Uzatmalarda ise Trezeguet'in 105+1'de kaydettiği gol ile durumu 2-1 getiren Trabzonspor, maçı da bu skorla kazandı ve çeyrek finale kalan taraf oldu.

Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 14. dakikada Melih Bostan attı.

İlk maçında asist yaptı

Bu maça ise Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier damgasını vurdu.

Belçikalı isim karşılaşmada 45 dakika süre aldı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 32 yaşındaki futbolcu futbolcu, ikinci yarının başında Mehmet Can Aydın yerine oyuna dahil oldu.

Meunier, dakikalar 90+6'da Eren Elmalı'nın golünde asisti yapan isim oldu.

Meunier'in bu harika ortası maçı uzatmaya taşırken, bordo-mavili takımın çeyrek finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu.

"Kalitemi artıracağıma inanıyorum"

Deneyimli isim, ilk kez forma giydiği Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Performansı hakkında konuşan Meunier, şu sözleri sarf etti:

İlk maçımı kesinlikle unutmayacağım. Çok fazla duygu ve yoğunluk vardı. İlk yarı iyiydik ama maçı kazanacağımıza rakibimizi ikna edemedik. İkinci yarıda daha fazla istedik ve sonuç olarak kazandık. Kalitemi artıracağıma inanıyorum. Takım arkadaşlarım da bana yardımcı olacak. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışacağım. Takımımızda çok kaliteli oyuncular var.