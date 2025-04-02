Tim Jabol-Folcarelli: Önemli bir maçımız var

İHA

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, normal süresi 2-2 sona eren maçta Bodrum FK'yı uzatma bölümlerinde bulduğu golle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili oyuncu Tim Jabol-Folcarelli, Bodrum FK maçının zor bir maç olacağının farkında olduklarını dile getirdi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Folcarelli, şu şekilde konuştu:

Öncelikle bugün kazandığımız sonuç adına gerçekten mutlu olduğumuzu ifade ederek sözlerini başlamak istiyorum. Çünkü bugün maça başlamadan önce bunun zor bir maç olacağını farkındaydık. Dolayısıyla maçın sonlarına doğru baktığınızda uzunca bir süre diyebileceğimiz bir süre boyunca 10'a 9 oynamak zorunda kaldık. Bir kişi hatta iki kişi eksik kaldık ama kazandığımız ve tur atladığımız için gerçekten çok mutluyuz.

"İYİ GİDİYORUM"

Çok mutlu olduğunu ve adaptasyon sürecinin iyi gittiğini kaydeden Folcarelli, şu şekilde konuştu:

Adaptasyon sürecinin iyi gittiğini söyleyebilirim açıkçası ilk haftalarda biraz sıkıntılar yaşamıştım. Bir sakatlık yaşamak zorunda kalmıştım. Sakatlık sonrasında takım arkadaşlarıma saha içerisinde destek olamamak benim adıma zor durum oluşturmuştu. Ama şu an gayet sağlıklıyım, iyi gidiyorum. İlk dakikalarımı da almaya başladım. Çok mutluyum adaptasyon da gayet iyi gidiyor diyebilirim.

"ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR"

Hafta sonu önemli bir maçları olduğunu vurgulayan Folcarelli, şu ifadeleri kullandı: