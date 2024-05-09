Tolunay Kafkas: Çıkaracağımız dersler var Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a 4-0 yenilmelerinin kendileri için iyi bir ders olduğunu ifade etti.

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AA & Ensonhaber

Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Trabzonspor, finale yükselerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayla değerlendirecek bir şey olmadığını aktaran Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı. İkinci devre yaptığımız değişikliklerden sonra takım ileri gideceğine geri gitti. Trabzonspor'a kupada başarılar diliyorum. Çıkaracağımız dersler var. Bunları almamız gerek. Bize iyi bir ders oldu. Umarım Galatasaray maçında ayaklarımız yere basar" diye konuştu.

"Galatasaray iyi bir takım"

Kafkas, Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray ile yapacakları maçla ilgili, "Galatasaray iyi takım, iyi oyuncuları var. Oyunun bölümlerini oynarsanız size üstünlük kuruyorlar. Tamamını oynamamız lazım. 30 dakika, 45 dakika yetmiyor. Mücadele etmek, taktiksel dayanıklılık içinde kalmak lazım. Bugün ilk devre iyiydik ama ikinci yarı bu işi beceremedik. İlk devre iyi olmak bir şey ifade etmiyor. Tabela 4-0 oldu. Galatasaray iyi bir takım. Oyunun 90 dakikasını iyi oynamak zorundayız. Yoksa sıkıntılı bir sonuç bizi bekler" ifadelerini kullandı.

"Üç maçtan çıkaracağımız puanlar bizi kümede tutacak"

Kafkas, Süper Lig'de yaptıkları son Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 7 değişiklikle rotasyona gitmesiyle ilgili şunları kaydetti:

Kupayı da önemsiyoruz. Futbol takımında 22 kişilik kadro var. Kupada finale çıkmak istiyorduk. İlk yarı iyiydik ama ikinci devre takım bekleneni veremedi. Kayserispor ile zorlu bir deplasmandan geldik, Trabzonspor ile karşılaştık. Hafta sonu Galatasaray ile daha da zorlu bir maç oynayacağız. Bunun için rotasyon yaptık. Sonrasında Gaziantep FK ve Samsunspor ile final niteliğinde iki maç yapacağız. Bu üç maçtan çıkaracağımız puanlar bizi kümede tutacak. Alt lige düşmek maddi manevi büyük bir kayba neden oluyor, kulüplere sıkıntı getiriyor.

Futbolun adaletli yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Kafkas, "Birileri marka değerinden bahsediyor ama bu adalet, iyi hoca ve oyun ile olur" dedi.

Kafkas, Sofiane Feghouli'ye verilen 5 maçlık cezanın doğru olduğunu dile getirerek, "Feghouli'nin kırmızı kartı doğru. Maçtan sonra da hakeme hakaretten 3 maç ceza yedi. Ancak büyük takımın oyuncularının suratına edilen küfrü duymazdan gelenler var. Bazı anlama özürlülere sinirleniyorum. Biz bir standart olmasını istiyoruz. O standartta cezalar verilsin. Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra verilen cezalar var. Ancak bizim gibi kulüplere gelince 'çat' diye 5-6 maç ceza veriyorlar. İyi olmak kolay, adaletli olmak çok zordur. Bir hadiste, 'Adaletin olmadığı yerde Allah'ın rahmeti ve bereketi de olmaz' diyor. Maalesef Türk futbolu böyle durumda. Feghouli'nin cezası doğru ama muadillerine aynı şey yapılmıyor" şeklinde görüş belirtti.