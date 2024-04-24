Tolunay Kafkas'tan hakem eleştirisi: VAR kayırlarını açıklamayın Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Bizim adımıza talihsiz bir maç oldu. Gol yiyene kadar planımız tuttu. Çok kötü goller yedik. Bu seviyedeki takımlar bu golleri yememeli. Ondan sonra oyun biraz dağıldı. Oyuncular plan dışına çıkınca bizim için pahalıya mal oldu. Emre Mor geride devamlı top alıp orta yapmaya çalıştı. Kenar oyunculardan istediğimizi alamayınca oyun sıkıştı. Son 20-25 dakikada bayağı pozisyona girdik. İkinci maçta turu geçme şansımız var. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Hakemlerin maçı yönetim şekilleri iyi şeyler değil"

Hakemlerle ilgili eleştiri yapan Kafkas, "Hakemin kararlarına bir şey demiyorum ama iyi maç yönetmiyor. Bunu Fenerbahçe maçında da söyledim. Kararlar doğru, yanlış değil. Görüyorsun, yumruk atıyor, sırtını dönüp gidiyorsun. Kendi çıkarım için hiçbir şey istemiyorum. Cemal Süreyya'nın çok güzel bir lafı vardır, 'Yukarılarda hem kartallar hem de yılanlara rastlarsın' der. Biz uçarak geldik buralara, sürünerek gelmedik. Ben hakemlerle ilgili de konuşmuyorum. Maçı yönetim şekilleri iyi şeyler değil. Sonuçta yenildik, hiçbir sorun yok. Trabzonspor kendi camiam ama lütfen yapmayın. Kimseyi aptal yerine koymayın. Gördüğünü çal" şeklinde konuştu.

Kafkas ayrıca, "VAR kayıtlarının açıklanmasının doğru olmadığını söyledim. Zemin jöle gibi. Ben büyük emekler verdim buraya. Ben doğru bildiklerimi söylüyorum. 40 yılımı verdim bu işe" ifadelerini kullandı.