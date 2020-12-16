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    Trabzonspor-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 08:30
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 09:39
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    Trabzonspor-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları devam ediyor...

    Trabzonspor, bu akşam sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u ağırlayacak.

    Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 18.15'te başlayacak. Hakem Alper Çetin'in yöneteği karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor

    Erce
    Serkan
    Hüseyin
    Hosseini
    K.Ahmet
    A.Parmak
    Flavio
    Bilal
    A.Ömür
    Diabate
    Afobe

    Adana Demirspor

    Zubas
    Süleyman
    Talha
    Rassoul
    Mehmet
    Hasan
    Sinan
    Traore
    Mehmet Akyüz
    Yunus
    Dibba

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