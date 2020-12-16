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Trabzonspor-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 08:30
- Güncelleme : 16.12.2020 - 09:39
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları devam ediyor...
Trabzonspor, bu akşam sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 18.15'te başlayacak. Hakem Alper Çetin'in yöneteği karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Erce
Serkan
Hüseyin
Hosseini
K.Ahmet
A.Parmak
Flavio
Bilal
A.Ömür
Diabate
Afobe
Adana Demirspor
Zubas
Süleyman
Talha
Rassoul
Mehmet
Hasan
Sinan
Traore
Mehmet Akyüz
Yunus
Dibba