Trabzonspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

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Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Şenol Güneş Park'ta saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu.
Başakşehir: Deniz Dilmen, Dubois, Josef, Opoku, Lima, Berkay, Aleksic, Abeid, Deniz Türüç, Davidson, Piatek.
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