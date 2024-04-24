Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında avantajı aldı Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2'lik skorla mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu.

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Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final müsabakalarıyla devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinin mücadelesinde Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük, hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Büyük bir heyecana sahne olan müsabaka 5 gole sahne oldu.

Ev sahibi ekip Trabzonspor, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor, ilk yarıyı önde bitirdi

Hızlı başlayan maçta Trabzonspor 15. dakikada Edin Visca'nın golüyle öne geçerken 22. dakikada Ryan Mendes eşitliği yakaladı.

41'de Denswil, bordo-mavili ekibi bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. İlk yarının sonunda Enis Destan, topsuz alanda rakibine vurması nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İkinci yarıyı 10 kişi oynayan bordo-mavililer maçı kazandı

10 kişi olmasına karşın ikinci yarıya da hızlı başlayan bordo-mavililer, 49. dakikada Fountas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Ataklarını sıklaştıran Karagümrük 80. dakikada Paoletti ile farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Trabzonspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Rövanş maçı İstanbul'da

Trabzonspor bu sonuçla ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Mücadelenin rövanş maçı 8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.