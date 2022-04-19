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Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 13:50
Süper Lig dışında diğer bir önemli kulvarlardan olan Ziraat Türkiye Kupası'nda, yarı final heyecanı başlıyor.
Süper Lig'de lider olan ve şampiyonluk kutlamak için 4 puanı bekleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final peşinde.
Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isteyen bir diğer takım ise Trabzonspor'un rakibi Kayserispor..
İkilinin karşılaşacağı maçı izlemek isteyenler, "Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı..
Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman?
Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Trabzonspor; sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdırdı.
Yukatel Kayserispor; sırasıyla Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.