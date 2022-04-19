Petrol
111.91
-1.10%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
599.800
4.13%
BTXN Coin
31.28
0.22%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım başladı. Bu kapsamda Trabzonspor, Kayserispor'la karşılaşacak. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 13:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig dışında diğer bir önemli kulvarlardan olan Ziraat Türkiye Kupası'nda, yarı final heyecanı başlıyor.

    Süper Lig'de lider olan ve şampiyonluk kutlamak için 4 puanı bekleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final peşinde.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isteyen bir diğer takım ise Trabzonspor'un rakibi Kayserispor..

    İkilinin karşılaşacağı maçı izlemek isteyenler, "Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı..

    Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman?

    Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

    Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

    Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    Trabzonspor; sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

    Yukatel Kayserispor; sırasıyla Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.


    İlginizi Çekebilir

    Aydın'da bir evden çıkan 4 kamyon çöpün temizlenmesi 2 gün sürdü
    İç Haber

    Aydın'da bir evden çıkan 4 kamyon çöpün temizlenmesi 2 gün sürdü

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Sarmalık tütünde ÖTV arttı
    Gündem

    Sarmalık tütünde ÖTV arttı

    Görüş Bildir