Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım başladı. Bu kapsamda Trabzonspor, Kayserispor'la karşılaşacak. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig dışında diğer bir önemli kulvarlardan olan Ziraat Türkiye Kupası'nda, yarı final heyecanı başlıyor.

Süper Lig'de lider olan ve şampiyonluk kutlamak için 4 puanı bekleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final peşinde.

Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isteyen bir diğer takım ise Trabzonspor'un rakibi Kayserispor..

İkilinin karşılaşacağı maçı izlemek isteyenler, "Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı..

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman?

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Trabzonspor; sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

Yukatel Kayserispor; sırasıyla Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.